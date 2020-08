Vende assicurazione falsa, denunciato dai CC

La vittima aveva sborsato 400 euro non ottenendo alcuna copertura assicurativa

A Santa Margherita Ligure, i Carabinieri della locale Stazione, dopo una denuncia per truffa, sporta da un anziano dello Sri Lanka, dopo una serie di accertamenti, identificavano e deferivano in stato di liberà per “truffa e fraudolento danneggiamento dei beni assicurativi” un napoletano di 52 anni, gravato da pregiudizi di polizia. Il malvivente, su un sito internet specializzato nelle vendite per “assicurazioni”, mediante vari artifizi e raggiri, riusciva a far stipulare una polizza assicurativa per un importo pari a 400 euro circa, per poi spedirgli una falsa polizza intestata ad una nota società assicurativa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...