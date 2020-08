Truffe online, due denunce dei carabinieri

Un genovese di 51 anni, pensava di aver fatto un ottimo affare, comprando online, un computer per poco più di 1.000 euro

Ma, il malcapitato, dopo aver versato il denaro, con si è mai visto recapitare il computer. Pertanto, capito di essere stato truffato, si recava presso i Carabinieri di Ge-Castelletto, per sporgere una denuncia. Gli operanti, dopo aver concluso gli accertamenti, identificavano i due malfattori: una romena di 32 anni e il complice un 23 enne del Bangladesh, che, sono stati deferiti in stato di libertà per “truffa in concorso”.

