Guida senza patente. Denunciato dalla polizia

È scappato a piedi, ma nello scooter ha lasciato i suoi documenti e i poliziotti lo hanno trovato

Denunciato da personale dell’U.P.G. un genovese di 36 anni per resistenza e lesioni a P.U. L’uomo, a bordo di un motociclo e sprovvisto della patente di guida, per sfuggire all’alt imposto dagli operatori ha speronato l’autovettura di servizio. E’ poi scappato a piedi abbandonando il motoveicolo, perdendo una scarpa ed il portafogli dove custodiva i documenti grazie ai quali gli agenti sono potuti risalire alla sua identità. Inoltre è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, per inottemperanza all’alt imposto da P.U. , per fuga dopo incidente con soli danni a cose e poiché sprovvisto della regolare revisione. Il motorino è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.





