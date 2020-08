Meteo Limet: nel pomeriggio aumento della nuvolosità

Situazione: Alta pressione in lieve attenuazione nei prossimi giorni con parziale attenuazione anche del caldo intenso. Qualche fenomeno non si esclude nei settori interni tra domenica e lunedì.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: sabato 22 agosto 2020

Avvisi: Ancora disagio fisico per l’afa specie lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: Cielo sereno di notte e in prima mattinata su tutta la regione. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio parziale aumento della nuvolosità bassa lungo la fascia costiera centro-orientale che tenderà a divenire più densa in serata. Bel tempo ai lati della regione, sulle Alpi Liguri e versanti padani in genere.

Venti: Da deboli a moderati meridionali. Rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mari: Da poco mosso a localmente mosso.

Temperature: In ulteriore lieve aumento le minime, stazionare o in contenuto calo le massime.

Costa: min 22/25°C, max 29/32°C

Interno: min 16/20°C, max 27/30°C

