«Mamma, sono ferita e ho bisogno di soldi». Truffata un’anziana

L’ennesimo caso che investe la terza età: una donna ha imitato la voce della figlia chiedendo 1.500 euro, poi un uomo è passato a ritirare la cifra

Ieri mattina, un’anziana è stata veniva contattata telefonicamente, da una sconosciuta, la quale, fingendo di essere la figlia, e di trovarsi momentaneamente ricoverata in ospedale, le chiedeva la somma di 1.500 euro, necessarie per le cure mediche. Poco dopo in casa della signora si presentava un uomo, al quale, la vittima, consegnava il denaro. Poco più tardi, capito di essere stata truffata, l’anziana si è recata presso il Comando Stazione Carabinieri di Chiavari per presentare regolare denuncia. I militari dell’Arma hanno cominciato le indagini.

