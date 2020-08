Sabato e domenica appuntamento dei radioamatori sulla Lanterna

Sabato 22 e domenica 23 agosto, dalle ore 10 alle 17, in occasione del 23° International Lighthouse/Lightship Weekend, saranno installati antenne e trasmettitori per poter comunicare, nelle diverse bande radio, con i radioamatori nel mondo partecipanti all’evento.

L’iniziativa è a cura di A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – sezione Genova.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e Pharos light for heritage.

È un evento annuale che ha origine in Scozia grazie a John Forsyth (GM4OOU) e Mike Dalrymple (GM4SUC), che ne furono gli inventori e trae origine dal Northern Lighthouses Award Weekend, un evento biennale scozzese che si svolse per la prima volta nel 1993, e che diventerà ILLW nel 1998.

Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta, diventando un importante appuntamento nel mondo radioamatoriale: dall’esordio ad oggi hanno aderito oltre 85 nazioni.

A partire delle 00.01 UTC del sabato fino alle 24.00 della domenica, moltissimi radioamatori attivano in questo modo fari e navi faro in ogni parte del mondo.

I radioamatori della Sezione A.R.I. di Genova hanno ottenuto per la prima volta il permesso di trasmettere dalla Lanterna, con il nominativo IQ1L, nell’edizione del 1998.

