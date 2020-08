Rave sul Righi, Oregina resta sveglia. All’alba interviene la polizia

Alle prima luci dell’alba, a fronte di una gragnuola di segnalazioni che continuavano da ieri sera a mezzanotte, sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato con, in ausilio, pattuglie della Polizia locale

Le proteste si leggevano sin da ieri sera anche nei gruppi social della zona dove i cittadini hanno scritto tutta la loro rabbia per la nottata in bianco a causa di musica <Techno o acid>. Il baccano sarebbe continuato fino a stamattina alle 7:30.

Aggiornamento ore 9:00 – Molti lettori segnalano che c’è ancora musica ad alto volume che prosegue da ieri sera.

Le segnalazioni al 112 e alla polizia locale, provenienti soprattutto da via Costanzi, evia Montanari) per musica dalla zona di Righi sono cominciate verso mezzanotte. Segnalavano un rave party nel forte del Castellaccio, area accessibile solo a piedi o con veicoli fuoristrada tramite uno sterrato in forte pendenza. Testimoni riferiscono l’arrivo di almeno 200 giovani tra i 20 e i 25 anni, già alterati da sostanze alcooliche e/o stupefacenti.

Di fatto, non è stato fatto nulla per far cessare il disturbo ai residenti. È presumibile che non venga garantito il rispetto delle misure di legge per la prevenzione del Covid.

