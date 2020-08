Corso Italia, torna balneabile il tratto prima vietato

Esito favorevole per il campione suppletivo prelevato nel tratto “Viale Nazario Sauro”, comune di Genova, che torna, dunque, conforme mentre resta non conforme quello del lungomare di Pegli

<Alle 15.30 di lunedì 10 agosto la situazione vede, su 380 tratti in cui è divisa la costa ligure per l’estate 2020, 377 tratti conformi, due non conformi (San Martino a Sanremo e Lungomare Pegli a Genova) mentre nel tratto “II Traversa Olivo”, comune di Portovenere vige una chiusura preventiva disposta dal Sindaco>. Lo dicono all’Arpal che ha effettuato i prelievi e le analisi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...