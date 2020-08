Da domani chiusa la A7 per i lavori nella galleria Monte Galletto

Tra l’allacciamento A12 e Bolzaneto in direzione Milano

Sulla A7 Serravalle-Genova sono in programma, da domani 11 agosto, lavori di consolidamento all’interno della galleria Monte Galletto situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione di Serravalle / Milano.

Le lavorazioni verranno realizzate nelle due settimane comprese tra martedì 11 e martedì 25 agosto – in anticipo rispetto alla ripresa del traffico pendolare sul nodo genovese prevista dalla fine di agosto e a ridotto flusso di mezzi pesanti – e sono state programmate al fine di ridurne al minimo la durata e le interferenze con il traffico.

Di seguito i provvedimenti sulla viabilità condivisi con la Polizia Stradale e gli Enti locali:

gli utenti che da Genova sono diretti sulla A7 in direzione di Serravalle/ Milano, potranno utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord. In alternativa, da Genova ovest potranno entrare sulla A7 lungo cui, procedendo verso Milano, verranno deviati obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante dove uscire alla stazione di Genova est da cui rientrare seguendo le indicazioni per Milano. Ulteriore alternativa è quella di utilizzare il percorso A10-A26 per raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

Nell’ambito della gestione dei flussi di traffico interessati dall’intervento è stata inoltre prevista la chiusura del bivio che dalla A7 sud conduce in A12, per cui agli utenti che lungo la A7 provenendo da Milano sono diretti in A12 si consiglia di proseguire fino a Genova ovest, da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni per Livorno.

Si specifica che da Genova ovest si potranno raggiungere regolarmente la A10 Genova-Savona e la A12 Genova-Sestri Levante così come dalla A12 sarà possibile accedere in A7 sia verso Genova sia verso Milano.

Di seguito il programma delle chiusure previste nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto.

Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare: https://cutt.ly/JuvAnK8

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e raggiungere il capoluogo ligure.

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano.

In alternativa, chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante o da Genova ed è diretto verso Milano potrà utilizzare la viabilità ordinar a per raggiungere Genova Bolzaneto da cui entrare in A7. A chi percorre la A10 Genova-Savona ed è diretto verso Milano, si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-06:00, del tratto tra Genova est e l’allacciamento con la A7 verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, chi è diretto verso Savona potrà rientrare sulla A7 alla barriera di Genova ovest mentre, chi è diretto verso Serravalle/Milano, potrà rientrare sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto;

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A10, alla stazione di Genova Pra’.

