Rating di legalità “due stelle ++” per Sviluppo Genova Spa

Attribuita dall’Autorità garante della concorrenza del mercato

«Un riconoscimento prestigioso che premia la professionalità e l’impegno di tutto il personale di Sviluppo Genova che ora sarà inserito nell’elenco delle imprese di Rating di legalità così come previsto dall’articolo 8 del regolamento Anac e che si aggiunge alle certificazioni ISO:9001 e ISO:14001 già ottenute nel 2019. Sviluppo Genova prosegue nella sua attività di trasparenza e certificazione verso l’esterno con la richiesta di una ulteriore certificazione, la ISO:37001, le cui attività partiranno nell’ultimo trimestre del 2020», sottolinea Franco Floris, il presidente e amministratore unico di Sviluppo Genova.

Il Rating di Legalità è una attestazione, attiva dall’inizio del 2013, che varia da un punteggio di minimo una stella a un massimo di tre stelle, rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dopo specifici controlli. L’acquisizione del riconoscimento, per legge, offre una serie di importanti vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di Credito.

«Il Rating di Legalità appresenta oggi uno strumento molto interessante per le imprese che da sempre fanno di un business sano, responsabile e sostenibile il proprio modus operandi quotidiano», aggiunge Franco Floris. «Il Rating di Legalità – continua Floris – rappresenta un elemento di immagine e reputazione aziendale sul quale Sviluppo Genova continua a spingere il suo approccio virtuoso. Come stazione appaltante prosegue la sua attività impegnandosi su più fronti come l’avvio di importanti opere infrastrutturali e di bonifica sul territorio. Una politica di sviluppo che viene perseguita da tutto lo staff di tecnici e professionisti qualificati con grande impegno e dedizione».

Prosegue Floris: «Aver ottenuto il riconoscimento dell’Autorità garante della concorrenza del mercato testimonia la grande attenzione e sensibilità di tutto il personale della nostra società, nell’interpretare con responsabilità il ruolo di stazione appaltante. I risultati ottenuti confermano la continua ricerca di miglioramento da parte del personale di Sviluppo Genova che opera ormai come una squadra sempre impegnata nel raggiungimento di nuovi ambiziosi traguardi. Questa certificazione deve spronarci a fare sempre meglio, le istituzioni e i privati devono sapere che in Sviluppo Genova troveranno persone di grande professionalità, senso del dovere e tanta passione. La nostra non è una società verticistica ma applica il sistema orizzontale, dove tutti devono fare tutto, una grande squadra unita per raggiungere gli obiettivi».

Mi piace: Mi piace Caricamento...