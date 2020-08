Rapina con bastone telescopico a Caricamento. Arrestato dalla polizia

Un genovese è intervenuto in soccorso della vittima. Intanto un’amica ha scattato alcune foto al malvivente. Questo ha consentito ai poliziotti di trovarlo e arrestarlo

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa notte, nel cuore del centro storico, un marocchino di 41 anni per rapina e lesioni personali.

L’uomo, armato di un bastone telescopico, ha colpito all’improvviso al braccio una cittadina dell’Ecuador per poi rubargli il cellulare.

Un genovese che stava passando in piazza Caricamento, vista la situazione, è intervenuto in soccorso della vittima riuscendo ad interrompere l’azione violenta del 41enne prima che strappasse alla donna altre cose e consentendo ad un’amica della vittima sia di chiamare il 112 sia di scattare alcune foto del rapinatore in fuga.

Immediatamente è arrivata una volante della Questura che, grazie alle foto fatte in precedenza, è riuscita subito a bloccare il malvivente in fuga ancora in possesso del cellulare e del bastone telescopico.

Il 41enne, irregolare sul territorio nazionale e con svariati precedenti di Polizia, è stato condotto presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

