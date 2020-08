Il conducente ha riportato ustioni. Sono intervenuti Vvf, 118, Polizia locale e Carabinieri

Questa sera i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Perlasca per l’incendio di un motociclo. Il mezzo ha preso fuoco dopo un incidente stradale. Il conducente è stato soccorso dal 118 ed ha riportato delle ustioni. Il traffico è stato gestito dalla polizia locale e i carabinieri.

