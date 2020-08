Fridays For Future, una piattaforma per i candidati

Un <documento tecnico scritto a tante, piccole e grandi, mani> per cominciare il confronto

<Come gruppo regionale di Fridays For Future abbiamo prodotto un documento, insieme con esperti, professori e professoresse dell’Università di Genova, ed abbiamo messo per iscritto tutto quello che oggi noi giovani vogliamo dalla politica per la nostra Regione – dicono i militanti -. Ci hanno detto che siamo una generazione senza idee, e noi siamo scesi in piazza per dimostrare che non era vero e rivendicare quelle idee. Ci hanno detto che la nostra visione mancava di concretezza, e noi, prendendo a cuore la questione, abbiamo studiato come mettere in pratica gli accordi di Parigi a livello regionale, impegnandoci per più di un anno in questo lavoro che siamo liet* di presentarvi. Per mesi abbiamo discusso e imparato con biologi, chimici, economisti, architetti, docenti di diritto, ricercatori e molto altro, su quali cambiamenti dovesse intraprendere la nostra regione per rispettare i target climatici degli Accordi di Parigi e gli SDGs 2030, dal momento che più del 50% delle azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico dovranno essere implementate a livello regionale e locale. Noi, generazione di giovani coraggiosi, non ci siamo arresi neanche durante la pandemia, abbiamo continuato con il nostro lavoro scrivendo un documento che desse voce alle richieste della scienza più autorevole, sperando che venga preso a riferimento dai partiti politici in vista delle elezioni regionali 2020. Questo lavoro tecnico darà voce alle migliaia di persone che in Liguria sono scese in piazza durante gli Scioperi Globali per il Clima esigendo un cambiamento di rotta necessario. Ci aspettiamo che le nostre richieste vengano non solo ascoltate ma anche accolte e per questo chiederemo un confronto con ciascun candidato alla presidenza della Nostra Regione: per sapere se saranno in grado di rispondere alle nostre domande e richieste. Nonostante la ricerca di dialogo con le istituzioni, scenderemo ancora in piazza, e saremo tanti. Chi ci governa non potrà continuare ad ignorarci, mancando di consapevolezza politica e sfuggendo alle proprie responsabilità. Abbiamo le idee e abbiamo la concretezza, l’unica cosa che manca adesso, è la volontà politica di cambiare. Ringraziando tutte le coraggiose menti che ci hanno affiancato, ed in particolare il Team di esperti dell’Università di Genova, alleghiamo il documento tecnico scritto a tante, piccole e grandi, mani>.

