Una 60enne è stata denunciata dalla Polizia in piazza Baracca

Ieri, alle 19,15 piazza Baracca: ieri sera gli agenti del Commissariato Sestri hanno denunciato una 60enne genovese per minacce aggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. La donna ha litigato con i passanti che l’hanno invitata a non dar da mangiare a i piccioni e lei per tutta risposta ha preso un martello dalla borsa e li ha inseguiti minacciandoli.

