Tre giovani rubano casco. Con loro anche un minorenne

I carabinieri hanno denunciato tre ragazzi tra i 19 e 21 anni. Coinvolto anche un ragazzo più giovane

I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante ha deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso tre giovani genovesi di età compresa fra i 19 ed i 21 anni, tutti residenti nell’area del Tigullio, ritenuti responsabili di aver asportato un casco riposto nel bauletto di una moto parcheggiata in via Antica Romana Orientale. L’episodio risale alla notte del 3 luglio e vede coinvolto anche un quarto ragazzo, minorenne. La refurtiva non è stata recuperata.

In copertina: foto d’archivio

