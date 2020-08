Lite e denunce per il finestrino di un bus aperto

È successo su un mezzo Amt alle 18:30 a Portello. Coppia denunciata dalla Polizia per per interruzione di pubblico servizio, percosse e, l’uomo, anche per minacce

Due italiani, una donna di 38 anni e un uomo di 44, sono stati denunciati dai poliziotti dell’U.P.G. per interruzione di pubblico servizio, percosse e l’uomo anche per minacce. I due a bordo di un autobus hanno chiuso tutti i finestrini giustificando tale gesto in quanto era in funzione l’aria condizionata. Un passeggero li ha invitati a lasciare aperto il finestrino vicino alla sua compagna che aveva bisogno d’aria e ne è nata una violenta lite tale da costringere l’autista a interrompere la marcia del mezzo sino all’arrivo della Polizia.

