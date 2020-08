4 persone sui binari, ferma la linea Genova La Spezia

Ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio

Dalle 17.40 il traffico ferroviario sulla linea Genova – La Spezia è rallentato per l’indebita presenza di persone sui binari fra Genova Brignole e Genova Quarto. Gli altoparlanti nelle stazioni parlano di <problemi di ordine pubblico>. I ritardi, annunciati in 20 minuti dal sito Fs, dai cartelloni ferroviari risultano “allungarsi” fino a un’ora. Un treno per Voltri è stato soppresso.

A ponente (Linea Savona -Ventimiglia) circolazione rallentata per guasto tra Andora e Alassio nel pomeriggio. Il servizio è tornato regolare alle 17.50.

I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 30 minuti.

