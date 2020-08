Alle 18.15 in via Donato Somma, all’altezza di via Capolungo, c’è stato un grave incidente tra un’auto e una moto. 2 i feriti, soccorsi dal 118 e trasportati uno in codice giallo e uno in rosso al San Martino. È intervenuta la pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...