Bacheca Trenitalia infranta, minore si auto denuncia al Comune

È successo a Rossiglione, dove l’amministrazione ne ha dato notizia ai cittadini via Facebook. Il giovane, insieme alla sua famiglia, ha deciso di ripagare quanto ha rotto. Per una volta, la notizia non sono i danni, ma la presa di responsabilità

<È con sollievo che desideriamo condividere con la Cittadinanza che il ragazzino, autore del danneggiamento alla bacheca presso la stazione ferroviaria, si è rivolto all’Amministrazione, ammettendo che un proprio gesto involontario è trasceso in violenza e si è tradotto in un grave errore a cui intende responsabilmente porre rimedio – si legge sulla bacheca del Comune -. Ringraziamo il ragazzo e la Sua famiglia per coscienziosità e trasparenza. Sarà nostra premura metterli in contatto col competente ufficio di RFI/Trenitalia. Ritrovare il senso civico è un tratto che ci rende particolarmente legati e riconoscenti alla nostra piccola, grande Comunità!>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...