Mezzi verso i traghetti e perdita d’olio, traffico in tilt. Code in A7, A10, A26

Il forte afflusso di mezzi in direzione degli imbarchi e una perdita d’olio sotto l’elicoidale stanno concorrendo a creare problemi alla viabilità. La situazione è aggravata in lungomare Canepa da lavori in corso

In A7: coda di 4 km tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori; coda di 1 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per lavori; coda tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per incidente.

In A10: Coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori; code a tratti tra Celle Ligure e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A26: Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori; coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

