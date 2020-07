Ruba il segnale Tv dall’antenna della vicina. Denunciato dai CC

Per entrare nella casa della donna ha rotto una finestra. Denunciato per violazione di domicilio e danneggiamenti

I Carabinieri della Stazione di Savignone, a termine di accertamenti avviati a seguito della querela sporta da una 69 enne residente a Genova ma attualmente domiciliata in quel centro, hanno deferito in stato di libertà per danneggiamento e violazione di domicilio, un cameriere 24 enne del posto. I militari accertavano che il giovane, previa effrazione di una finestra, collegava abusivamente il cavo dell’antenna della propria televisione all’impianto della dimora occupata solo nel periodo estivo della denunciante.

