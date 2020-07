Lite per un incidente, 21enne butta il telefono del tamponato nel torrente

La ragazza ha agito fulminea per impedire all’uomo di fotografare la targa del veicolo con cui aveva tamponato il suo scooter. Denunciata dalla Polizia di Stato

Alle 09.20, in via Fiorenzo Semini, a San Quirico, gli agenti dell’U.P.G. hanno denunciato una 21enne genovese per danneggiamento e violenza privata. La donna durante una lite per motivi di viabilità (lieve collisione tra autovettura e motoveicolo) con un 74enne calabrese, ha sottratto a quest’ultimo il cellulare gettandolo nel greto del torrente Polcevera per impedirgli di fotografare la targa.

