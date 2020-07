Litigano ubriachi in autostrada, denunciato 44enne

La donna, una 32enne, è finita al pronto soccorso per le botte ricevute

Alle ore 3:55 al km 129 della A7, un 44enne genovese è stato denunciato dai poliziotti delle volanti per lesioni personali nei confronti di una 32enne kazakistana. I due, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rincasando hanno iniziato a litigare violentemente in auto.

La donna approfittando dell’assenza dell’uomo, uscito dall’auto per un bisogno fisiologico, si è barricata nell’abitacolo ed ha contattato il 112 NUE. Gli agenti intervenuti, placati gli animi, hanno condotto il 44enne in Questura per gli atti di rito mentre la donna è stata accompagnata al PS per le cure mediche (prognosi inferiore ai 20 gg).

