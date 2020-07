Covid, Liguria: 5 nuovi casi, ma non nel cluster di Savona

1.152 casi attivi in tutta la Liguria (di cui 754 a Genova) 1.514 persone in sorveglianza attiva. 1337 i test di cui 733 a soggetti mai sottoposti prima a tampone

<Rimangono 71 i positivi correlati al cluster savonese, nessun nuovo caso nella giornata di oggi – recita una nota della Regione -. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. I tamponi eseguiti sono 2040, di cui ne sono stati refertati 1.630. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì e 150 giovedì 23 e 190 venerdì 24 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni>.

I cinque nuovi casi di positività segnalati oggi non appartengono quindi al cluster di Savona.

