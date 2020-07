Meteo Limet, velature e ampie schiarite

Situazione: Sul Mediterraneo permane una zona di alta pressione. Sulla Liguria infiltrazioni di aria umida determinano locali annuvolamenti accompagnati da qualche fenomeno nella giornata di venerdì 24 luglio.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: giovedì 23 luglio 2020

Avvisi: Valori di umidità relativa medio-alti e conseguente caldo afoso specie lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: Al mattino un mix di velature e nubi basse lungo la fascia costiera daranno luogo ad un cielo lattiginoso con il sole che si vedrà a tratti come dietro un vetro smerigliato; maggiori schiarite lungo i versanti padani. Nel corso della giornata ampie schiarite lungo le coste. Annuvolamenti nelle aree interne, specie su Val Trebbia, Val d’Aveto e Alpi Liguri dove non si esclude qualche sporadico rovescio, in attenuazione in serata.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 19/23°C, max 27/30°C.

Interno: min 12/18°C, max 25/31°C.

