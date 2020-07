Medico genovese muore investita dal treno a Milano

Ida Rondinella, in pensione da tempo, aveva 82 anni. Avrebbe attraversato i binari per raggiungere il convoglio che doveva prendere e che stava per partire

La donna, che risiedeva ad Albaro da dove era partita ieri mattina per prendere la coincidenza, voleva raggiungere i figli a Lanciano, in Abruzzo. Al cambio treno, alla stazione Centrale, ha aspettato l’apertura delle porte sul lato sbagliato, poi si è accorta che il Frecciargento 8889, stava per partire e pare abbia deciso di attraversare il binario con la sua valigia per cercare di salire, ma la locomotiva si era già messa in movimento ed è stata travolta. Ha avuto un braccio e una gamba amputati. Non è morta sul colpo. È stata soccorsa e trasportata dal 118 all’ospedale Niguarda dove, poi, è morta. Il treno è partito ed è stato fermato nel lodigiano per i rilievi. Lì il macchinista ha detto alla Polfer di non essersi accorto dell’incidente.

