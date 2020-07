Marco Bucci lo ha annunciato questa mattina nel corso de “Le colazioni col Sindaco”, incontro coi cittadini che oggi s’è tenuta a Nervi

<Proprio stasera ci sarà un sopralluogo proprio per organizzare tutto quanto serve per l accessibilità> ha detto Bucci, ricordando come sia attiva la collaborazione con la Consulta Disabili. Oltre alla spiaggia di Sturla, è stata indicata anche la spiaggia di Voltri.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...