Ex Aura, in arrivo due condomini e una maxi palestra

Sarà a norma anche per competizioni internazionali e offrirà 300 posti a sedere e posti auto attorno

Lo ha annunciato stamattina Marco Bucci alla “Colazione col Sindaco” a Nervi. La proposta è stata formalizzata proprio ieri. nella ex fabbrica del cioccolato <Ci sarà uno spazio multifunzionale per vari sport, come pallavolo e pallacanestro – ha detto il Sindaco -. Sarà uno spazio adeguato anche per competizioni nazionali e internazionali. È previsto un posteggio attorno alla struttura>. Nel progetto sono previsti due condomini. A disposizione ci sono 8.500 metri quadrati.

Bucci ha anche spiegato che, a levante, l’amministrazione sta pensando il riutilizzo degli spazi sopra il depuratore (7 Nasi), aree tra la strada alta e la strada bassa di Capolungo, e l’area Campostano.

