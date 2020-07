Marassi, tifosi scatenati. Sequestrati spranghe e aste di legno

Sono intervenute diverse volanti della Polizia, Digos e Squadra Mobile. Si è rischiato anche uno scontro coi tifosi genoani

Alle 23 circa di ieri sera, in via del Piano, si sono radunati alcuni tifosi sampdoriani, una quarantina circa, con l’intenzione di pitturare di blucerchiato l’ex biglietteria della gradinata sud. Sul posto sono intervenute diverse volanti, Digos e Squadra Mobile. Il gruppo si è poi spostato in piazza Galileo Ferraris dove era presente un drappello di tifosi genoani. Dopo un’attività di mediazione messa in atto per evitare lo scontro tra le diverse tifoserie ed evitare che la situazione degenerasse, i poliziotti sono riusciti a disperdere i componenti dei due gruppi. Successivamente, in via Tortosa sono state sequestrati a carico d’ignoti 8 spranghe di dimensioni e materiali diversi e in piazza Galileo Ferraris 10 aste di legno.

Foto da video pubblicati da cittadini su Facebook

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...