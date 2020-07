Buttato fuori casa dalla fidanzata, distrugge il portone

È successo alle 4 di stanotte quando gli agenti delle Volanti lo hanno fermato e denunciato. Agli agenti ha confidato i suoi problemi di cuore

Un 28enne originario di Capo Verde è stato denunciato per danneggiamento dalla polizia. L’uomo è stato fermato dai poliziotti delle Volanti. mentre stava prendendo a calci un portone di via Gramsci, infrangendone il vetro. Alla vista della Polizia ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dopo pochi metri. Agli agenti ha raccontato di essere molto arrabbiato con la fidanzata residente nello stabile danneggiato, la quale, dopo un brutto litigio, aveva deciso di non volerlo più ospitare nella sua abitazione.

