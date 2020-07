Omaggio ad Andrea Camilleri, al Ducale conversazione su Tiresia

Appuntamento venerdì 17 luglio, alle ore 18, nel Munizioniere, per ricordare lo scrittore siciliano a un anno dalla morte

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Andrea Camilleri, il Piccolo Teatro di Milano e i Teatri Nazionali italiani rendono omaggio al grande maestro siciliano con la proiezione in contemporanea nei teatri da loro gestiti del film Conversazione su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri , prodotto da Palomar e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale andato in scena al Teatro Greco di Siracusa nel 2018 con la regia di Roberto Andò. Un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri che “cunta” la storia dell’indovino cieco, le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano a quelle dello stesso scrittore.

Ingresso libero, prenotazione online obbligatoria.

A cura di Teatro Nazionale di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

