Si capisce la sicurezza delle gallerie, si capisce, ovviamente, anche la sicurezza dei viadotti, ma i cartelloni pericolanti ce li potrebbero anche evitare con un minimo di attenzione in più

Tra Pra’ e il bivio A10/A26, in direzione nord e ponente, il traffico è bloccato per un cartellone pericolante. Sul posto i tecnici di Autostrade per provvedere ad eliminare il pericolo. È presente anche la Polizia stradale.

