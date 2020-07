Tentato suicidio in via Canepari, traffico bloccato per i soccorsi

Dramma della solitudine a Certosa: a tentare di togliersi la vita è stata un'anziana donna che viveva da sola Sul posto ci sono Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale e soccorsi inviati dal 118. Le conseguenze sul traffico sono pesantissime.

