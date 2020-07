Meteo Limet, giornata umida, domani temporali, sabato sole

Situazione: Ancora correnti umide sulla nostra regione con nubi basse marittimo-costiere nella giornata di giovedì 2 luglio. Passaggio instabile più organizzato venerdì 3 luglio, seguito da un miglioramento del tempo nella giornata di sabato 4

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: giovedì 2 luglio 2020

Avvisi: Nulla da segnalare.

Cielo e Fenomeni: Al mattino banchi di nubi basse diffuse a gran parte della costa ed ai rilievi retrostanti. Non si esclude qualche pioviggine o breve rovescio in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Maggiori schiarite su Alpi Liguri e versanti padani in genere. Nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità specie a levante e sul centro della regione mentre permarranno addensamenti a ponente. In serata possibili temporali tra Alpi Liguri e Valle Bormida, con sconfinamenti attenuati verso la costa savonese; situazione invariata altrove.

Venti: Tesi da sud-est su genovese e Tigullio, marino forte nelle vallate interne di Genova e Savona.

Mari: Generalmente mossi.

Temperature: Stazionarie.

Costa: min 19/23°C, max 25/28°C.

Interno: min 9/16°C, max 24/27°C.

