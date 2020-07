Schiamazzi e vendetta per la “repressione”. Palazzi riempiti di scritte

L’imbrattamento delle facciate sarebbe la vendetta di un gruppo di ragazzi che si riunisce nei Giardini Rossi, a Castelletto, dopo l’intervento della polizia locale. Il presidente del Municipio Andrea Carratù: <Massimo rispetto per i giovani che vogliono trascorrere le serate insieme, ma tolleranza zero verso chi non rispetta le regole>

Nei giardini Rossi di Castelletto si riunisce una comitiva di ragazzi che nei giorni scorsi ha creato problemi per gli schiamazzi. Gli abitanti della zona ha chiesto l’intervento della polizia locale. La risposta è stata una serie di scritte sui palazzi, anche quelli appena ristruttirati

i giardini rossi a Castelletto.

<Quella non è terra di nessuno – commenta il presidente del Municipio centro Est Andrea Carratù -. Massimo rispetto per i ragazzi che vogliono trascorrere insieme le serate estive ma tolleranza zero per chi ignora le banali regole della convivenza civile. Chiederemo alla polizia locale e alle altre forze di polizia di intervenire costantemente per stroncare ogni tipo di comportamento inappropriato>.

Sul posto ha fatto un sopralluogo l’assessore municipale Andrea Grasso. Ecco come sono stati conciati i palazzi: i danni sono ingenti.

















