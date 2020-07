Da settembre in corso Italia una corsia per le bici e una per gli altri mezzi

Al di qua e al di là delle aiuole: doppio senso per ogni corsia e viabilità separata. Negli spazi dedicati alle “dueruote” a pedali potranno circolare anche i mezzi elettrici a 30 all’ora. Lo ha annunciato il Sindaco

Dopo la pausa Covid, sono ricominciate le “Colazioni col Sindaco” e stamattina, Marco Bucci ne ha approfittato per annunciare i cambiamenti per la pista ciclabile di corso Italia. Da settembre non ci sarà più commistione tra veicoli a motore e biciclette: una corsia sarà dedicata solo alle “dueruote” (oltre che ai mezzi elettrici a 30 all’ora), in doppio senso di marcia. A doppio senso anche l’altra, ma dedicata ai mezzi a motore a scoppio. Si elimineranno così le possibili problematiche legate alla sicurezza.

Marco Bucci ha anche annunciato che presso le stazioni Fs ci saranno posteggi bici presidiati H24.

