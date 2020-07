Il parere era stato richiesto dalla Direzione Servizi Civici – Ufficio Toponomastica del Comune

Parere favorevole della giunta del Municipio Bassa Val Bisagno per l’intitolazione dei giardini in viale Bracelli, a Marassi, al poeta Edoardo Sanguineti. Lo rende noto il presidente del Municipio Massimo Ferrante.

I giardini interessati sono stati realizzati ex novo dal Municipio nel 2015 e inoltre a breve distanza c’è la biblioteca Podestà.

