Sversamento di carburante a Serra Riccò, era un atto doloso

Sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando se si tratta di un tentativo di furto o un atto vandalico contro il titolare dell’azienda

La scorsa notte ignoti si sono introdotti all’interno del parcheggio di una ditta di autotrasporti di Serra Riccò scavalcando il muro di cinta. Qui hanno forato i serbatoi di tre camion facendo disperdere il carburante sul piazzale. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Stazione di Campomorone, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di sicurezza e bonifica. La ditta è assicurata contro gli atti vandalici. I Carabinieri stanno indagando per capire se l’episodio sia la conseguenza di un tentato furto di carburante, non riuscito per qualche motivo, o costituisca un atto vandalico mirato rivolto alla ditta, il cui titolare, però, ha riferito di non aver mai avuto problemi con alcuno.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...