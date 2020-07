Entra con mascherina, occhiali e coltello in un negozio e lo rapina

È successo in via Trebisonda. L’uomo è scappato con i 200 euro che erano in cassa. La proprietaria si è ferita cadendo tentando di rincorrerlo

Nel pomeriggio di ieri uno sconosciuto con volto travisato da mascherina ed occhiali da sole ha fatto irruzione in un’attività commerciale di via Trebisonda facendosi consegnare, dietro minaccia di un coltello, i soldi presenti nella cassa (circa 200 euro). Datosi ad immediata fuga a piedi, è stato rincorso dalla proprietaria che però è caduta a terra dopo aver inciampato su uno scaffale, procurandosi lievi ferite al volto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro. Il negozio non è servito da impianto di videosorveglianza.

In copertina: foto d’archivio

