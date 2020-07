Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sui motivi dello sversamento

Inquinamento in un deposito di autotreni a Serra Riccò, in via Fratelli Canepa. È successo nella notte quando sono dovuto intervenure i vigili del fuoco di Bolzaneto e il nucleo Nbcr per tentare di contenere l’espandersi della sostanza che, per fortuna, non risulta aver raggiunto il torrente Secca.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...