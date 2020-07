19enne e 17 enne tentano di rubare una Panda. Arrestato il maggiorenne

I Carabinieri hanno deferito il minorenne al Tribunale dei minori. È successo sul lungomare di Bogliasco. Accertamenti in atto per stabilire se i due siano responsabili anche di un furto avvenuto nel frigo di uno stabilimento balneare

Un 19enne albanese è stato arrestato per tentato furto aggravato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure e della Stazione di Recco. Il giovane è stato fermato nei pressi di uno stabilimento balneare di Bogliasco mentre insieme ad un minorenne (classe 2002, deferito al Tribunale dei Minori per lo stesso reato), era intento ad asportare una vettura Fiat Panda dopo averne manomesso il motorino di avviamento. I Carabinieri, nello stesso posto, intervenuti a seguito di numerose segnalazioni di residenti che avevano notato movimenti sospetti di alcuni giovani intenti a fare un falò sulla spiaggia, hanno rinvenuto un frigo per le bevande forzato ed un tavolino spaccato. Sono in corso accertamenti per verificare se vi sia un collegamento tra i due episodi e i soggetti coinvolti.

