Trascorre la notte in hotel con una ragazza poi le saccheggia la carta di credito

Le ha sottratto la carta di credito mentre dormiva, ha prelevato 750 euro, poi è andato a prelevare per poi rimettere a posto la scheda. Ma i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Santa Margherita Ligure hanno deferito in stato di libertà un 29enne genovese per il reato di furto. Il giovane, dopo aver trascorso la notte in un hotel del luogo con la denunciante, le sottraeva nel sonno la carta bancomat con cui effettuava diversi prelievi per un importo complessivo di 750 euro. Terminata l’azione delittuosa, faceva rientro in albergo e riponeva cautamente la carta all’interno del portafoglio dell’ignara vittima.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...