San Martino, accordo sulla sanificazione per la tutela del personale

La Filcams, da sola, aveva dichiarato sciopero l’8 giugno. <Dopo un incontro in Prefettura che non ha dato esito positivo, la trattativa è proseguita e ha portato a risultati da tempo attesi> dicono al sindacato

Nella giornata di ieri la Filcams Cgil di Genova ha sottoscritto un accordo che tutela il personale, fondamentale per la sanificazione ospedaliera ancor di più in tempo di Covid, operante in appalto presso l’ospedale San Martino di Genova.

Nicola Poli, responsabile del settore: “Il personale avrà finalmente una formazione adeguata e specifica per affrontare eventuali nuovi picchi di ricoveri e/o di virus. Non dovranno più portare in giro per la città, fino a casa loro, le divise da lavare, ma avranno a disposizione una lavanderia esterna all’ospedale a carico dell’azienda; abbiamo posto le basi per discutere un nuovo contratto integrativo che possa includere anche indennità per chi opera in ambienti covid ed è finalmente garantito lo screening dei lavoratori per verificare eventuali contagi. Ottenuto il pagamento di indennità di presenza arretrate e adeguamenti contrattuali orari. Creazione da parte dell’azienda di uno sportello amministrativo ad hoc dedicato ai lavoratori per ovviare ai costanti problemi legati ai cedolini paga. Si è poi ristabilito un clima di relazioni sindacali collaborativo ripristinando la centralità di accordi preesistenti e storici nonché il ruolo dei delegati.Con questo accordo – prosegue Poli – continua la nostra azione di tutela dei più deboli, lavoratrici e lavoratori che, soprattutto in periodo di emergenza sanitaria, hanno dimostrato grande impegno e senso di responsabilità, ancora troppo invisibili per il servizio essenziale e prezioso che effettuano ogni giorno”.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...