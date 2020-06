Anche oggi Liguria ostaggio di Autostrade

Chiusura prolungata della A7 tra allacciamento con l’A12 e Bolzaneto, ancora in atto la chiusura tra Ronco e Vignole. In A10 code in tutti i tratti genovesi, in A12 file di 4 km, in A26 code in entrambi i sensi. Stanotte le chiusure sono riuscite a a creare problemi persino alla viabilità urbana

Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova è stato riaperto A UNA SOLA CORSIA il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Bolzaneto in direzione Milano appena terminati gli approfondimenti all’interno della galleria Monte Galletto.

Resta chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole in direzione Milano, per consentire i lavori di ripristino avviati durante la notte. A seguito delle ispezioni notturne è emersa la necessità di procedere con alcuni interventi di ripristino all’interno delle gallerie “Monreale” e “Monte Galleto”.

Per consentire i lavori e completarli è stato necessario prolungare la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Bolzaneto, in direzione Milano.

Attualmente si registrano 7 km di coda come ripercussioni sulla A12 tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7. Coda di 4 km tra Busalla e Ronco Scrivia per Tratto Chiuso.

A10: Coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pra’ per lavori; Coda su Bivio A10/A26 Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce; Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; Coda di 3 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

A12: Coda di 4 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori

A26: Scorta veicoli tra Ovada e Masone per recupero di mezzi incidentati; Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori; Coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Durante tutta la notte si è riscontrato un anomalo traffico sulla viabilità urbana causata dalle chiusure delle tratte autostradali. Nello snodo di Pra’/Voltri. È stato necessario l’intervento della polizia locale per mitigare il disagio.

