14 sacchi di spazzatura raccolti in questa piccola spedizione da un contenuto gruppo di cleaners in circa un’ora e mezza, questa mattina

<Abbiamo inoltre raccolto un televisore, due ruote, un materasso e la carcassa di un motorino – spiegano i volontari -. Ringraziamo Maruzzella per averci fornito il materiale necessario ad effettuare le nostre spedizioni e attendiamo con ansia di poter effettuare le pulizie in spiaggia che abbiamo in programma di fare insieme a loro!>.









