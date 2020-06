Un motociclista è morto, stasera, in via Merano dopo lo scontro con un altro motociclo. Si tratta di un uomo del 1946. Viaggiava su un’Honda SH. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori inviato dal 118.

Sul posto la polizia locale del turno serale e il reparto infortunistica per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Articolo in aggiornamento

