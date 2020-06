A26 chiusa per incidente [e riaperta]: 7 km di coda

Coinvolta una moto su cui viaggiavano un uomo (in codice rosso) col figlio quindicenne

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra Masone ed il bivio con la A10 Genova-Savona, verso Genova, il traffico è bloccato con 6 km di coda, per un incidente avvenuto all’altezza del km 4 in cui è rimasta coinvolta una moto.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.



Un uomo, che viaggiava in moto col figlio 15enne, è finito al Villa Scassi in codice rosso, mentre il ragazzo è stato soccorso in codice giallo.

Aggiornamento: l’autostrada è stata riaperta. Si procede su una sola corsia in un tratto già a doppio senso per lavori. Coda di 7 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia oltre alla coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

