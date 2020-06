Vandalismo alla fontanella, il comitato di via Maculano chiede le telecamere

Ieri sera dopo le ore 23 i cittadini, raccontano, hanno sentito dei fortissimi colpi provenire dai giardini e stamattina hanno trovato la fontanella completamente sradicata dalla base con fuoriuscita dell’acqua dai tubi

<Come Comitato di Via Vincenzo Maculano riteniamo questo un gravissimo atto di vandalismo accaduto nei giardini Marangoni – dice Paolo Aimé, referente del Comitato di via Vincenzo Maculano -. Chiederemo installazione di videocamere di sorveglianza e maggiori controlli di Polizia Locale nelle ore serali. I giardini pubblici Marangoni, dove recentemente, su richiesta del Comitato, sono stati eseguiti dei buoni lavori di potatura della vegetazione da parte del Comune, rappresentano durante il giorno un’area verde e di gioco molto frequentata dai bambini e un buon punto di aggregazione per le famiglie del quartiere>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...