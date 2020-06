Ubriaco, fa pipì per strada e insulta i carabinieri a più riprese. Tso

Appena uscito dalla stazione di Maddalena, ha aggredito e insultato un’altra pattuglia. Giù in terapia per le sue condizioni mentali, ha peggiorato la situazione assumendo alcol

Lo scorso pomeriggio, in via Ponte Calvi, uno sconosciuto, in evidente stato di ubriachezza, stava orinando sulla pubblica via, pertanto, è stato fermato per un controllo dai Carabinieri delle Stazioni di Ge-Maddalena e Ge-San Martino, in servizio nel centro storico. L’uomo, da subito, minacciava e insultava i Carabinieri, opponendo un’attività resistenza alle attività di controllo. Bloccato e identificato in G.P siciliano di 42 anni, gravato da pregiudizi di polizia, abitante a Genova, è stato deferito in stato di libertà per “violenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale”. Successivamente a causa dello stato di agitazione dovuta a pregressa patologia aggravata dall’assunzione di alcolici veniva trasportato in trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale Galliera. Stesso contesto è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza ed atti contrari alla pubblica decenza e violazione norme anti covid e richiesto provvedimento di allontanamento dal centro storico.

