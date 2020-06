Autobus a fuoco in circonvallazione a monte. Le fiamme si sono sviluppate in corso Firenze. Sono visibili anche dalla sopraelevata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Corso Firenze è chiusa. Il rogo è avvenuto all’altezza del civico 20. Non ci sono feriti. La vettura ha 15 anni ed è un mezzo piccolo. Articolo in aggiornamento.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...